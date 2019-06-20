معقولة بس في ناس كدة؟؟؟.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بسم الله الرحمن الرحيم

في السلك

معقولة بس في ناس كدة؟؟؟

*المتأمل للمشهد السائد لابد وان يلحظ اشياء تجبره علي ترديد مقولة

*معقولة بس في ناس كدة!

*وبعد هذا الاحباط

*تلوح بالافق بشريات ويظهر علي المشهد شخوص يطمئنون

*فيجبر المتأمل علي تسجيل صوت اعجاب ودهشة متسائلا

*لسه معقولة بس في ناس كده!!!!!!!

*وبين الناس الكده والناس الكدة المسافه قدر كده

*وجني وجن الناس الكدة

*وجني اكتر وجن الناس الماكدة

*وعاملين فيها كدة

*ولا املك الا ان اردد

*معقولة بس في ناس كدة

*ولسة معقولة بس في ناس كدة؟؟؟؟

*ايها الناس

*التصعيد لايقودنا باي حال لدولة التنمية والقانون

*حتما سيقودنا لدولة الغاب

*ودولة الغاب

*تجعل حياتنا حياة غاب

*لاوجود فيها للمقامات والكفاءات والالقاب

*واذا وصلنا هيك مرحلة

*يبقي حتكون نكاتنا علي شاكلة

*قالوا كان في اسد نايم تحت شجرة

*قام القرد جا براااحة ربط الاسد وشرد

*الاسد صحي من النوم لقي روحو مربوط

*جا الحمار ماري

*الاسد قال ليهو لو فكيتني بديك نص الغابة

*ولانه زمن المادة

*باع الحمار القضية وحلحل الاسد

*الاسد قال ليهو مابديك نص الغابة

*بديك ليها كلها

*غابه بربط فيها القرد وبحل فيها الحمار مابتلزمني

*وساق اللبوة ومشي اديس

*ايها الناس

*التصعيد زي القرد

*بربطنا ويشربكنا

*والحل العسكري زي الحمار

*حلحلتو ما بتشرف

*واخاف علي الاسد ان تبدا موسم الهجرة لاديس

*وما احلاك يا اديس

*فاديس ابابا

*واديس اماما

*لانها دولة قانون

*المهم

*شفنا المخلوع مرحل للتحقيق

*لامخلوع ولا شئ

*نااااير وراااايق

*وسمييييين

*و (امين)

*وقالوا بشتكي من الباعوضة

*طيب نحنا تلتين سنة في شمارات الوالي كنا بنأذن؟

*موش كنا بنقول

*كان شفت يا والينا

*باعوضكم المربنو لينا

*طلع….عيننا؟

*ان شاء الله الباعوض بالنهار مايخلي اي زول رباهو لينا

*لكن النورة الشفناها في المخلوع المامخلوع

*مانورة زول الباعوضة مساهرة بيهو

*نورة ياحلة تنوري

*المهم

*اذا نجا ظالم من عقاب دنيا

*فان عدالة السماء تعرف كيف تقتص للمظلومين والمكلومين والمقتولين

*المنكورين

*من الناكرين

*دنيا واخري يارب العالمين

*ايها الناس

*لا للتصعيد

*المهم

*الدوري بقي زي التفاوض

*مامعروف حايتم ولا ماحايتم

*واذا ناس شداد بطلوا تصعيد

*الامر حايتحل بعقل كبير

*ايها الناس

*نعزي قطب المريخ حافظ الكردفاني في والده

*ومشجع المريخ ابو شاكوش في والده

*واخونا مطر عامل النقالة في ابن اخته الذي استشهد بالامس في كباية شاي

*ولا حول ولا قوة الا بالله

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*الجديد العينوا لينا

*لا للتصعيد اجعلها شعارا ليكم ولينا

*فالمرحلة الجاية صعبة يا والينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال حكاية بصات مصر دي مابصدقها لو حصلت لي انا شخصيا

والي لقاء

سلك