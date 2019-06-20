معقولة بس في ناس كدة؟؟؟.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بسم الله الرحمن الرحيم
في السلك
معقولة بس في ناس كدة؟؟؟
*المتأمل للمشهد السائد لابد وان يلحظ اشياء تجبره علي ترديد مقولة
*معقولة بس في ناس كدة!
*وبعد هذا الاحباط
*تلوح بالافق بشريات ويظهر علي المشهد شخوص يطمئنون
*فيجبر المتأمل علي تسجيل صوت اعجاب ودهشة متسائلا
*لسه معقولة بس في ناس كده!!!!!!!
*وبين الناس الكده والناس الكدة المسافه قدر كده
*وجني وجن الناس الكدة
*وجني اكتر وجن الناس الماكدة
*وعاملين فيها كدة
*ولا املك الا ان اردد
*معقولة بس في ناس كدة
*ولسة معقولة بس في ناس كدة؟؟؟؟
*ايها الناس
*التصعيد لايقودنا باي حال لدولة التنمية والقانون
*حتما سيقودنا لدولة الغاب
*ودولة الغاب
*تجعل حياتنا حياة غاب
*لاوجود فيها للمقامات والكفاءات والالقاب
*واذا وصلنا هيك مرحلة
*يبقي حتكون نكاتنا علي شاكلة
*قالوا كان في اسد نايم تحت شجرة
*قام القرد جا براااحة ربط الاسد وشرد
*الاسد صحي من النوم لقي روحو مربوط
*جا الحمار ماري
*الاسد قال ليهو لو فكيتني بديك نص الغابة
*ولانه زمن المادة
*باع الحمار القضية وحلحل الاسد
*الاسد قال ليهو مابديك نص الغابة
*بديك ليها كلها
*غابه بربط فيها القرد وبحل فيها الحمار مابتلزمني
*وساق اللبوة ومشي اديس
*ايها الناس
*التصعيد زي القرد
*بربطنا ويشربكنا
*والحل العسكري زي الحمار
*حلحلتو ما بتشرف
*واخاف علي الاسد ان تبدا موسم الهجرة لاديس
*وما احلاك يا اديس
*فاديس ابابا
*واديس اماما
*لانها دولة قانون
*المهم
*شفنا المخلوع مرحل للتحقيق
*لامخلوع ولا شئ
*نااااير وراااايق
*وسمييييين
*و (امين)
*وقالوا بشتكي من الباعوضة
*طيب نحنا تلتين سنة في شمارات الوالي كنا بنأذن؟
*موش كنا بنقول
*كان شفت يا والينا
*باعوضكم المربنو لينا
*طلع….عيننا؟
*ان شاء الله الباعوض بالنهار مايخلي اي زول رباهو لينا
*لكن النورة الشفناها في المخلوع المامخلوع
*مانورة زول الباعوضة مساهرة بيهو
*نورة ياحلة تنوري
*المهم
*اذا نجا ظالم من عقاب دنيا
*فان عدالة السماء تعرف كيف تقتص للمظلومين والمكلومين والمقتولين
*المنكورين
*من الناكرين
*دنيا واخري يارب العالمين
*ايها الناس
*لا للتصعيد
*المهم
*الدوري بقي زي التفاوض
*مامعروف حايتم ولا ماحايتم
*واذا ناس شداد بطلوا تصعيد
*الامر حايتحل بعقل كبير
*ايها الناس
*نعزي قطب المريخ حافظ الكردفاني في والده
*ومشجع المريخ ابو شاكوش في والده
*واخونا مطر عامل النقالة في ابن اخته الذي استشهد بالامس في كباية شاي
*ولا حول ولا قوة الا بالله
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*الجديد العينوا لينا
*لا للتصعيد اجعلها شعارا ليكم ولينا
*فالمرحلة الجاية صعبة يا والينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال حكاية بصات مصر دي مابصدقها لو حصلت لي انا شخصيا
والي لقاء
سلك
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