ضبط عملات أجنبية في مناطق حساسة بـ”جسد” سيدة بمطار الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أحبطت إدارة جمارك مطار الخرطوم الدولي عملية تهريب عملات أجنبية إلى خارج البلاد، قدرت بـ(117,200) ريال سعودي و(3070) يورو بجانب (900) درهم إماراتي بحوزة سيدة تخبئها داخل مناطق حساسة في جسدها، كانت في طريقها إلى خارج البلاد.

وقال مدير إدارة جمارك المطار العميد طارق عبد الحميد في تصريحات صحفية، إن قواته ستظل ساهرة لحفظ مدخرات البلاد وسداً منيعاً أمام محاولات تهريب العملات الصعبة والذهب إلى خارج البلاد، وأضاف أن مطار الخرطوم يتمتع بشبكة مراقبة إلكترونية تمكنه من مراقبة كل الصالات، مؤكداً أن ضباط الجمارك لديهم خبرات متراكمة تمكنهم من أداء واجبهم بصورة جيدة. المادة السابقة وفرة في الأدوات المدرسية ببحري استعداداً لبداية العام الدراسي نهاية الشهر الحالي المقالة القادمة معقولة بس في ناس كدة؟؟؟.. بقلم بابكر سلك

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