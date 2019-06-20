وفرة في الأدوات المدرسية ببحري استعداداً لبداية العام الدراسي نهاية الشهر الحالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يشهد سوق الخرطوم بحري وفرة كبرى في الأدوات المدرسية استعداداً لبداية الموسم نهاية الشهر الحالي.

وقال تاجر الأدوات المدرسية عمر حامد أمس إن هنالك ارتفاعاً في كافة الأدوات، مبيناً أن سعر دستة الكراس الكبير (180) جنيهاً أما الكراس (100) ورقة المستورد سعره (35) جنيهاً وسعرعلبة الهندسة المحلية (40) جنيهاً أما المستوردة (60) جنيهاً، ولفت إلى أن كافة الأسعار تضاعفت نتيجة لارتفاع وتذبذب سعرالصرف، وقال إن سعر الأقلام تتراوح ما بين (15-20) جنيهاً فبعض منها مستورد وفاخر أما المسطرة بسعر(15) جنيهاً للواحدة وسعرالاستيكة الكبيرة (10) جنيهات.

وأشارتاجرأحذية فضل حجب اسمه إلى أن الأسعار تختلف حسب جودة ومتانة الاسبورتات تتراوح الأسعار ما بين الـ(400-600)جنيه أما أسعار الباتا فأقل سعر(230) جنيهاً. وأوضح أن أغلب المواطنين لايفضلون شراء الحذاء في كل عام خاصة إذا توفر القديم بالإضافة للزي المدرسي نتيجة للظروف المعيشية وارتفاع الأسعار خاصة للأسر التي تتكون من أكثر من (3) أطفال فلا يستطيعون شراء كافة المستلزمات فبالتأكيد سوف يضحون ببعضها، وتوقع انتعاش حركة السوق واستقرار الأسعار الأسبوع المقبل.

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وأكد تاجر مستلزمات وأدوات المدارس أبوبكر الهادي ببحري تضاعف أسعار كافة المستلزمات المدرسية هذا الموسم نتيجة تذبذب سعرالصرف خاصة وأن هنالك مستلزمات مستوردة، مبيناً أن سعر دستة كراسات العربي (160)جنيهاً ودستة أقلام الرصاص تتراوح ما بين (60-100)جنيه حسب الجودة وهنالك أقلام رصاص مستوردة هي الأغلى سعراً بسبب الدولار، أما أسعار جوز أقلام البيك (20) جنيهاً وقفز سعر الجلاد البلاستيكي (26)جنيهاً بدلاً عن (20)جنيهاً أما الجلاد الورقي (30)جنيهاً، واصفاً القوى الشرائية بالضعيفة بسبب انعدام الكاش لدى غالب الأسر بسبب تزامن المواسم (رمضان والعيد والمدارس) والمرتبات لا تفي بكل هذه التكاليف.

صحيفة السوداني