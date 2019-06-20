(4) آلاف وظيفة شاغرة بالجزيرة

الخليج 365: تطرح ولاية الجزيرة أربعة آلاف وظيفة شاغرة يتنافس عليها الخريجون والتي تبدأ عمليات التقديم لها يوم 23 يونيو الحالي وتستمر حتى يوم 7 يوليو القادم. وبحثت اللجنة العليا لتوظيف الخريجين بالولاية الترتيبات الجارية لانطلاق عمليات التقديم.

من جانبه، وجه أمين عام حكومة الولاية معتصم عبد السلام رئيس اللجنة، بتذليل العقبات كافة لتكملة إجراءات التسجيل بالمحليات وضرورة توفير معينات العمل لمقابلة الأعداد الكبيرة من الخريجين.

وأقر الاجتماع تكوين لجان متخصصة للوظائف والتي تم توزيعها بواقع ألفي وظيفة للتربية والتعليم، وألف وظيفة للصحة، و500 وظيفة متنوعة، إضافة لـ500 وظيفة عمالية، على أن يتم تحديد موعد المعاينات لاحقاً. السوداني المادة السابقة أديس أبابا.. اجتماع إفريقي حول الاوضاع بالسودان اليوم المقالة القادمة الفوضى تتمدد في الشارع السوداني..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

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