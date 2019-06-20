أديس أبابا.. اجتماع إفريقي حول الاوضاع بالسودان اليوم

الخليج 365: تبدأ اليوم الخميس بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان ونتائج جهود مبادرة المبعوث الإفريقي السفير محمد الحسن البات في إزالة العقبات التي تعترض عودة الطرفين “المجلس العسكري” و”قوى التغيير” لطاولة المفاوضات مجددا والتطورات اللاحقة بعد حادثة فض الاعتصام بالقوة وتداعياته. صحيفة السوداني المادة السابقة تاباها منتوفه.. بقلم الفاتح جبرا المقالة القادمة (4) آلاف وظيفة شاغرة بالجزيرة

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