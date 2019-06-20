الأصم: توافقنا على أسماء مرشحينا للمجلس السيادي ورئيس الوزراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن القيادي في تجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم أنهم في انتظار الوساطة الإثيوبية بشأن الشروط التي حددتها (قوى الحرية والتغيير) لاستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري، وكشف أنهم توافقوا على أسماء مرشحيهم للمجلس السيادي ورئيس الوزراء.

وبحسب صحيفة (الإنتباهة) فإن (قوى الحرية والتغيير) رشحت ثمانية أسماء ممثلين لها في المجلس السيادي، أبرزهم الدكتور إبراهيم طه أيوب والدكتور صديق تاور والدكتورة فدوى عبد الرحمن علي طه وبابكر فيصل وطه عثمان المحامي.

وقال الأصم إنهم مازالوا يعتبرون المجلس العسكري شريكاً في الثورة، لكن لا يمكن استئناف المفاوضات معه قبل تنفيذ الشروط التي حددوها، وأبرزها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في عملية فض الاعتصام، ورأى أنهم لو شهدوا خطوات جادة في التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن مجزرة الاعتصام لقبلوا باسم الخطوات العدلية دون انتظار نهايتها لمعاودة التفاوض.