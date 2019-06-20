هل يهضم “ابراهومة” حقوق “الزلفاني”؟!!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[سبق للكابتن “ابراهومة” خلافة المدرب “فاروق جبرة” في تدريب هلال الابيض دون ان ينسب نتائج التبلداوي لمن أعدّ الفريق واشرف علي تسجيلاته!

[لم يفتح الله علي “ابراهومة” بكلمة واحدة في حق زميله وكابتنه “جبرة” رغم ان راعي الضان في الخلا يعلم حجم المجهود الذي قام به “فاروق” في تجهيز التبلداوي!

[الان يخلف “ابراهومة” التونسي “يامن الزلفاني” في تدريب المريخ والجميع وقف علي نتائج “الزلفاني” خاصة علي المستوي العربي فهل يملك “ابراهومة” الشجاعة الكافية للاعتراف بان ما يمكن ان يتحقق من نتائج هو جهد خالص للتونسي “الزلفاني” ام يكرر ذات السيناريو ويهضم حقوق “التونسي” كما فعلها من قبل مع “جبرة”؟!

[ما قام به التونسي “الزلفاني” من عمل فني كبير قاد المريخ لتحقيق نتائج متميزة اهلته لدور الاربعة من كاس زايد للاندية ابطال العرب ولولا سوء الطالع لعبر الزعيم الي النهائي وتوج بكاس العرب فهل سيضع “ابراهومة” كل ذلك في حساباته وينسب الفضل الي اهله ام سيجعل من نفسه (سوبر مان)؟!

[ليست لنا اي خلافات مع “ابراهومة” علي المستوي الشخصي لكننا نري انه ليس رجل المرحلة الحالية التي تحتاج لتضافر جهود الجميع بالتركيز علي الشخصيات التي لا خلاف عليها حتي نعبر بالزعيم الي بر الامان.

[راينا في “ابراهومة” ليس وليد اللحظة وقد كتبنا ذلك كثيرا لكننا لا نحجر علي الاخرين ليختاروا من يشاءون.

[نكتب ذلك قبل ان يستأنف الزعيم مبارياته تحت قيادة “ابراهومة” وسننتظر كيف يتصرف المدير الفني الجديد!

مشهد أول

[نخشي علي المريخ وعلي سمعته في ظل الظروف التي يتعرض لها دون ان يحرك قادة المجلس ساكن!

[مجلس المريخ يتحمل المسؤولية كاملة حال تعرض الفريق لخسائر تباعد بينه وبين فرص احتلال مركز صداري يؤهله لتمثيل السودان في المحافل الافريقية.

[مجلس الادارة ظل يتفرج علي توقف النشاط ومغادرة المدير الفني فماذا ننتظر من هؤلاء الذين لم يكلفوا انفسهم بمتابعة الفريق واعداده لدوري النخبة؟!

[اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه.

مشهد اخير

[تعجبت من موقف مجلس المريخ تجاه اتحاد الكرة بالسير خلف اندية مهددة بالهبوط!

[المريخ صاحب السجل الحافل والتاريخ الناصع لا يمكن ان يرهن قراره لاندية لا تاريخ لها!

[عجبي!!