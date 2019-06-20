السودان.. مساع لحل الأزمة قبل 30 يونيو

كشفت مصادر دبلوماسية لـ(العربية) الخميس أن عدداً من الدبلوماسيين والمبعوثين يسعون لحل الأزمة السودانية قبل 30 يونيو الحالي، وقبل أن يوقع الاتحاد الإفريقي عقوبات على الخرطوم بتفعيل عدد من المواد.

ويعقد الاتحاد الإفريقي الخميس، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعاً موسعاً حول أزمة السودان، يضم الشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة، في وقت يجتمع فيه ممثلو دول الإتحاد لذات الموضوع.

وبحسب المصادر لا تزال نقطتي الخلاف الأساسيتين تتمثلان في الفترة الانتقالية وعدد تمثيل كل طرف في المجلس السيادي.

ومن المتوقع وصول مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مساء الخميس بعد انتهاء الاجتماعين لتسليم مسودة اتفاق للمجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير تحمل مقترحات للنقاط الخلافية العالقة.