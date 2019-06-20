على رأسهم دول أوربية.. هؤلاء رفضوا التدخل بشئون السودان

في وقت تدور فيه أحداث مؤسفة بالسودان، حاول بعض التدخل في شئون البلاد، إلا أن في نفس الوقت رفض آخرين ذلك التدخل.

فأكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، رفض المجلس لأي تدخلات إقليمية ودولية في الشأن السوداني، داعياً كل القوى السياسية بمافيها قوى إعلان الحرية والتغيير للجلوس والتوافق الذي يخرج البلاد من الأزمة الراهنة.

وقال لدى مخاطبته بقاعة الصداقه الأربعاء، اللقاء الذي نظمته النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان: "نحن حتى الآن لانضع شروطاً ولاعراقيل أمام التفاوض وكل طرف سوداني همه مصلحة البلاد نحن نستمع إليه لأننا جئنا كي نستجيب لطلبات الشعب".

وتعهد برفض أي حل يقصي أية طائفة من طوائف الشعب، وأضاف: "لن نرضى بأن تكون الفترة الانتقالية محل تجاذب وخلاف ووضع العراقيل أمام تنفيذ مطالب الشعب".

وكذلك أعرب الاتحاد الأوروبي عن تأييده لدعوة الاتحاد الإفريقي لتفادي أي تدخل خارجي في شؤون السودان.

وجاء في بيان لمفوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن "طلب الاتحاد الإفريقي بتجنب تدخل القوى الخارجية في عملية التسوية للأزمة (في السودان) يجب تلبيته فورا".

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ودعا الاتحاد الأوروبي كذلك إلى استئناف المفاوضات ونقل السلطة إلى إدارة مدنية على أساس الاتفاقات التي قد تم التوصل إليها.

وقال نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو إنه يتعين على المجتمع الدولي الاحترام التام لسيادة القضاء السوداني، وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأضاف تاو – في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- أنه يتعين على المجتمع الدولي الاهتمام بالمطالب المشروعة للحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور السودانية.

وتابع تاو أن موقف الصين بشأن القضية ثابت لم يتغير، مشيرا إلى أن الوضع في دارفور تحسن بشكل بارز، والصين تأمل أن يكون في مقدور المجتمع الدولي تقديم المساعدة من أجل السلام والاستقرار الدائمين والتنمية المستدامة في المنطقة السودانية.

وأكد تاو أن الصين مستعدة للعمل مع باقي المجتمع الدولي للاضطلاع بدور بناء في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في دارفور.