تعهد من المجلس العسكري لـ"السودانيين".. ماذا قال؟

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، رفض المجلس لأي تدخلات إقليمية ودولية في الشأن السوداني، داعياً كل القوى السياسية بمافيها قوى إعلان الحرية والتغيير للجلوس والتوافق الذي يخرج البلاد من الأزمة الراهنة.
وتعهد برفض أي حل يقصي أية طائفة من طوائف الشعب، وأضاف: "لن نرضى بأن تكون الفترة الانتقالية محل تجاذب وخلاف ووضع العراقيل أمام تنفيذ مطالب الشعب".
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