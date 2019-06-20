كيف دعم المجلس العسكري العودة للتفاوض بالسودان؟

دعم المجلس العسكري الإنتقالي العسكري بالسودان، فكرة العودة لمرحلة التفاوض مرة آخرى من أجل تنفيذ مطالب الشعب السوداني.

دعا الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان قادة الحركة الاحتجاجية إلى مفاوضات غير مشروطة، في وقت لا يزال التوتر سائدا بعدما خلف فض اعتصام في الخرطوم عشرات القتلى.

ونقل تلفزيون السودان الأربعاء عن البرهان وهو يتحدث لمجموعة من العاملين في الحقل الصحي "دعوتنا إلى إخوتنا في كل القوى السياسية والحرية والتغيير تعالوا إلى المفاوضات دون أن نضع شروطا مسبقة".

وجدد البرهان الاعتراف بأن تحالف الحرية والتغيير هو الذي قاد الاحتجاجات التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي وحتى إطاحة الجيش البشير في الحادي عشر من نيسان/. وقال إن "الحرية والتغيير هي المبتدرة للحراك ونحن لا ننكر دورها في الثورة وقيادتهم للجماهير، لا ننكر ذلك عليهم".

وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئإن المجلس مستعد للاجتماع مع تحالف المعارضة للتفاوض بشأن الانتقال الديمقراطي في البلاد، وذلك بعد انهيار المحادثات في أعقاب عملية فض اعتصام أسفرت عن مقتل العشرات.

وأضاف البرهان "الآن إحنا جاهزين علشان نكمل التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير... إحنا لا ننكر دوره في الانتفاضة أو في الثورة الشعبية.. قيادتهم للجماهير".

وفي وقتًا سابق، أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن المجلس لم يرفض التفاوض على عكس بعض الاتهامات.

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وقال حميدتي في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن المجلس العسكري لا يتمسك بالسلطة وغير طامع بالحكم.

واتهم حميدتي بعض الأطراف بمحاولة إحداث فتنة في السودان، قائلًا إن البلاد مستقرة في الوقت الحالي، وأبدى استعداد المجلس للتفاوض.

وفي إشارة إلى تدخل خارجي، قال حميدتي إن بعض السفراء (الأجانب) دمروا البلاد، وهم عادوا إلى السودان، في الوقت الحالي.

وتابع حميدتي قائلا إن المجلس لديه تفويض من الشعب لتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات السودانية.

واختتم حميدتي قائلًا إن الشعب هو من ساهم في تغيير نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.