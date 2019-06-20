مصادر تكشف عن عودة المبعوث الاثيوبي الى الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر دبلوماسية عن عودة المبعوث الاثيوبي الى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس .

وقالت المصادر ان المبعوث الإثيوبي محمود درير يعود إلى الخرطوم اليوم لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين المجلس العسكري وقوى التغيير.

وفي وقت سابق أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، قبول المبادرة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والتي تنص على مواصلة التفاوض من النقطة التي توقف عندها، بيد أنها ترفض التفاوض المباشر مع العسكري قبل اعترافه بمسؤوليته عن «مجزرة اعتصام القيادة»، وتنفيذ شروطها كافة، ومن بينها تكوين لجنة تحقيق دولية في الأحداث.