ويتواصل الزج بابناءنا في اتون الحرب .. مصادر مطلعة تؤكد وصول قوات سودانية جديدة إلى اليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت مصادر مطلعة، أن دفعة جديدة من القوات السودانية وصلت الأربعاء، إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، للالتحاق بقوات يدعمها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية والإمارات، لتعزيز جبهات القتال ضد مقاتلي جماعة الحوثيين .

وتوقعت مصادر عسكرية، بأن يتم الدفع بالقوات السودانية، إلى جبهة الساحل الغربي في الحديدة، أو جبهة الضالع المشتعلة شمال عدن والتي تدور في عدة مناطق منها، معارك شرسة منذ أكثر من شهر، بين قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية اليمنية بدعم وإسناد التحالف وقوات من الحوثيين .

وفي 25 مايو الفائت، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، دعم الخرطوم للرياض في مواجهة “التهديدات والاعتداءات” الإيرانية، واستمرار مشاركة القوات السودانية ضمن التحالف العسكري لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

ويتواصل الزج بابناءنا في اتون الحرب اليمنية التي لا ناقة لنا فيها ولاجمل يموت ابنائنا كالضأن في الجبهات في العراء. بينما القوات السعودية والاماراتية تتمركز في المعسكرات ولايتم ارسالها للقتال.. سبحان الله