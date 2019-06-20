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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اصدرت اسرة العميد ركن معاش محمد ابراهيم عبدالجليل (ود ابراهيم) بيانا صحفيا حول حقيقة اشتراكه ضمن خلية عسكرية للاطاحة بالمجلس العسكري الانتقالي عبر انقلاب عسكري و ماتم تناوله من اخبار حول اعتقاله .
حيث نفى البيان كل ماجرى تداوله في وسائل الاعلام خلال الايام الماضي واليكم نص البيان المرسل :
بيان هام وعاجل
من اسرة العميد ركن معاش محمد ابراهيم عبدالجليل (ود ابراهيم)
(يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)
اصابنا القلق الشديد والاستنكار الواسع لما تناولته بعض القنوات الفضائية ووسائط التواصل الاجتماعي باتهامات غير صحيحة واخبار كاذبة عن مشاركة العميد ركن معاش محمد ابراهيم عبدالجليل (ود ابراهيم) ضمن خلية عسكرية للاطاحة بالمجلس العسكري الانتقالي عبر انقلاب عسكري ذكره رئيس اللجنة السياسية والناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق اول ركن شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي اكد من خلال التحفظ على مجموعتيين تعدان لانقلاب عسكري.
ونؤكد بان العميد ركن معاش محمد ابراهيم عبدالجليل يمارس حياته الطبيعية حرا وليس معتقلا ومن دون أي مضايقات أمنية ويعمل من أجل المصلحة الوطنية للسودان في ظل هذه ظل الظروف الصعبة.
ونحذر باننا سنلجأ للقانون لمقاضاة كل من يروج لهذه الاخبار الكاذبة، وان فريق من خبراء المحامين يعملون على اعداد ملف متكامل بهذا الخصوص احقاقا للعدالة، وهذا بمثابة انذار قانوني.
الاربعاء 19 يونيو 2019
كانت هذه تفاصيل خبر بيان من اسرة العميد ركن معاش ود ابراهيم توضح فيه حقيقة اعتقاله ومشاركته في انقلاب عسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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