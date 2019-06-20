أمريكا: نشر ألف جندي في الشرق الأوسط يشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن إرسال القوات الأمريكية الإضافية إلى الشرق الأوسط سيشمل كتيبة صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع. وأكد البنتاغون، وفقاً لما ورد عن فضائية "العربية عاجل" أنه لا يسعى للحرب مع إيران لكنه "مستعد لحماية القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".

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