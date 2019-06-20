دعم من المجلس العسكري الانتقالي لأندية الدوري الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المجلس العسكري الانتقالي اليوم”الأربعاء” عن دعمٍ قدره مليون جنيه لأندية الدوري الممتاز تسلّم على دفعتين، والالتزام برعاية الفرق القومية في كلّ مشاركاتها بنسبة تصل إلى”100%” بجانب رعاية الفرق الوطنية التي ستشارك باسم السودان.

والتأم اليوم اجتماعًا ضم المجلس العسكري والاتحاد العام لكرة القدم وأندية الدوري الممتاز، حيث تمّ التأمين على دعم النشاط الرياضي بالبلاد.

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وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني الفاتح باني في تصريحات صحفية إنّ المجلس العسكري قدّم دعمًا مبدئيًا لأندية الدوري الممتاز.

ومنذ أبريل المنصرم يواجه اتحاد الكرة أزمة كبيرة بسبب تعليق النشاط الرياضي بجانب رفض الأندية المنضوية تحت لواء الدرجة الممتاز اللعب متعللةً بعدم استقرار البلاد بعد الإطاحة بنظام عمر البشير.

وأعلن الاتحاد العام لكرة القدم عن استئناف مسابقة الدوري الممتاز لمرحلة النخبة غدًا”الخميس” بولاية الخرطوم.