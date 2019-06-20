وانقلب السحر على الساحر.. انسحاب بعض الإدارات الأهلية من اجتماع حميدتى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انسحب بعض الإدارات الأهلية من اجتماع حميدتى معهم أمس حتى لاتحسب عليهم ويعدوا جـزء من مشـروع اى قـرار ينتج به حميدتى نظام إنقـاذى جديد

وذكر الدميـنقاوي سيـسي فضل سيسي لـ (صحيفة الإنتباهة)، إن نائـــب رئيــس المجلـــس الفريق حميدتي طلب لقاء الإدارات الأهليــــة لتقديم رؤيتـــها ومـــبادرة للوســـاطة بين المجلس وقوى (الحـــرية والتغـــيير) ولكن تفاجـــأنا بحشـــد كميات كبيـــرة من النظـــام الأهلـــي بالخرطـــوم الذي تم حله مســـبقاً داخل قاعـــة الاجتمـــاع

وأكد سيــــسي أن النظام الأهلـي لا يمثل الإدارة الأهلـــية ولا توجــــد أية صـــبغة له، وإنما هـــو أدوات كــان يستخدمهـــا الوطنـــي للحشد وتمريـــر الأشـــياء التي يريــــدها، واضـــاف بأن هـــؤلاء حشــــدهم الوطنــــي ولا يمكن أن نجلــــس معـــهم ونساعــــدهم في إنـــتاج إنقــــاذ جــــديدة.

وذكر ناظـــر عموم البـــرتي ياسر حسين أن النـــظام الأهلي بالخرطــــوم واجهات صنعــــها نظام الإنــــقاذ وقــــررنا الانســــحاب حتى لا يتــــم اتخاذ قــــرار في الاجتـــماع ويكـــون محســـوباً عليـــنا كإدارات أهليــــة.