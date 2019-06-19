عاجل.. صاروخ جديد يسقط قرب منشآت نفطية في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ كاتيوشا، هو الثاني اليوم، بالقرب من منشآت نفطية في البصرة جنوبي البلاد .

وقالت الخلية: "لاحقاً لخبر سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في محافظة البصرة، الذي وقع على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، فيما سقط صاروخ آخر في قاطع الزبير غربي الرميلة الشمالية، دون حدوث أي خسائر تذكر".