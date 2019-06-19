أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ كاتيوشا، هو الثاني اليوم، بالقرب من منشآت نفطية في البصرة جنوبي البلاد .
وقالت الخلية: "لاحقاً لخبر سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في محافظة البصرة، الذي وقع على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، فيما سقط صاروخ آخر في قاطع الزبير غربي الرميلة الشمالية، دون حدوث أي خسائر تذكر".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. صاروخ جديد يسقط قرب منشآت نفطية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.