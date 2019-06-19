تنسيقية شباب الأحزاب المصرية ترفض تدخل تركيا في الشأن الداخلي

ترفض تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التصريحات التي أدلى بها رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، والتي تعد تدخلا سافرا وغير مقبولا في الشأن الداخلي المصري، كما تصفها بغير المسئولة، والمعتادة من نظام يدعم العنف والإرهاب، ويحاول تضليل الشعب التركي، والتخفي خلف رداء ديمقراطية ثبت للعالم أنها مزيفة غير حقيقة، ويتم انتهاكها من حين لآخر.

إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تؤكد أن احترام سيادة الدول هو مبدأ الدول التي تحترم حق الشعوب، وأن الشعب المصري الذي ثار على حكم الجماعة الإرهابية يرفض محاولات الوصاية من قوى الإرهاب، ومن يمولونه، والذين يروجون الأكاذيب حول مصر وشعبها.

كما تؤكد التنسيقية على أن استمرار نهج العداء من نظام أردوغان تجاه مصر وشعبها هو رهان خاطئ ومتاجرة رخيصة، لن يقبلها الشعب المصري، وأن مصر تناهج دوما سياسة احترام إرادة وسيادة الشعوب، وفي هذا فإن مصر بلد يدرك مسئولياته تجاه حق الشعوب، وتؤكد احترامها الدائم للشعب التركي الذي لا يحترمه أردوغان، ويمارس باسمه عمليات إيواء للإرهابيين، ويخاطر بمصالح شعبه ومستقبله؛ وفاء لجماعة إرهابية، فضل مصالحها على مصالح الشعب التركي.