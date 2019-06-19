مصرع 17 حوثياً وقياديين بارزين في تعز

قتل اليوم الأربعاء، 17 مسلحاً حوثياً، في مواجهات ضد قوات الجيش اليمني في محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وشن الجيش اليمني هجمات على ميليشيا الحوثي في الجبهتين الشرقية والغربية من المحافظة، واستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وفق ما ذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الأربعاء.

وتزامن ذلك مع قصف الجيش اليمني مدفعياً مواقع وتجمعات الميليشيا في ذات الجبهتين.

ونتج القصف عن تدمير آليات وأطقم للميليشيا، ومدافع رشاشة ومتارس قناصين.

من جهة أخرى، نصب الجيش كميناً محكماً للميليشيا، في ريف حيفان جنوب المدينة، ما أسفرعن مصرع قياديين حوثيين، أثناء تحركهم على طقم قتالي صوب مواقع الميليشيا.