مستشار سلفاكير: نسعي لجمع الحركات المسلحة الموجودة بجوبا للوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، اليوم (الأربعاء)، مستشار رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفا كير ميارديت، ومبعوثه للسودان توت قلواك.

وأوضح قلواك في تصريح صحفي، أنه قدم لرئيس المجلس مبادرة دولة الجنوب لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية السودانية بما يفضي للوصول إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار في ولايات البلاد. وقال “إن المبادرة ليست ضد المبادرات الأخرى، ولكن نحن نعتقد أن علاقتنا الوطيدة مع السودان تجعلنا أحق بالوساطة وأكثر حرصاً على تعزيز الاستقرار بالسودان”.

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ودعا قلواك، القوى السياسية لتحكيم العقل والاتجاه نحو تحقيق السلام، ونوه إلى سعي دولة الجنوب لجمع الحركات المسلحة الموجودة بجوبا للوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري.

الصيحة