فاتو بنسودا تطالب السودان بتسليم المخلوع البشير للجنائية الدولية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الأربعاء، السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، للمحكمة (في هولندا)، أو محاكمته بالعاصمة الخرطوم، على “الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور غربي البلاد” كما قالت بنسودا.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، لمناقشة التقرير الدوري الذي تقدمه المدعية العامة للجنائية الدولية حول السودان.

وأبلغت بنسودا، أعضاء المجلس أنها ستفتح في القريب العاجل جدا حوارا مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.