ديوان الحسابات: التحصيل الإلكتروني لم يتأثر بانقطاع الإنترنت

قال المدير العام لديوان الحسابات بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، هشام آدم مهدي، إن عمليات التحصيل الإلكتروني تسير وفق المخطط لها في موازنة العام المالي 2019م، وقطع بأنها لم تتأثر بانقطاع الإنترنت.

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وأكد مهدي بحسب وكالة السودان للأنباء ، أن أداء عمليات التحصيل الإلكتروني التي يشرف عليها الديوان لم تتأثر، موضحاً أن التحصيل يتم عبر الشبكة القومية وبماكينات تعمل خارج الشبكة (Off Line) في المركز والولايات بما يضمن استمرار عمليات التحصيل في المؤسسات الإيرادية وضبطها رغم انقطاع الإنترنت.

وجدد مهدي التزام الديوان بما يليه من مسؤوليات في ضبط وشفافية الأداء المحاسبي للدولة بما يعزز خطى الإصلاح الاقتصادي ويضمن ولاية وزارة المالية على المال العام، مؤكداً أن الديوان يمثل أحد أهم أذرع وزارة المالية لبسط ولايتها على المال العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)