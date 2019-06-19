مرشح رئاسي سابق يدعو إلى تسريع تشكيل الحكومة

التاريخ: 19-يونيو-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة دعا مرشح الرئاسة السابق رئيس تضامن الثوار الأحرار علم الهدي أحمد عثمان، المجلس العسكري الإنتقالي لإستعجال تكوين حكومة الكفاءات، مشيراً الى أن المجلس هو الجهة التي تم تفويضها من الشعب والمجتمع الدولي لتسيير دفة الحكم . وقال علم الهدى في تصريح بحسب ( smc ) انهم يدعمون المجلس العسكري لايجاد مخرجاً للأزمة الحالية وتكوين حكومة التوافق من مكونات كافة الحراك الثوري، مشيراً الي ضرورة الانخراط في التفاوض مع كافة القوي والمكونات السياسية والإبتعاد عن التفا وض الئنائي لتوحيد الصف الوطني مشدداً علي المكونات السياسية التسامي و تجاوز المرارات . وأكد على ضرورة تكوين حكومة التكنوقراط وإختيار شخصية ذات خبرات تجد اجماع وطني من قبل المواطنين لرئاسة مجلس الوزراء . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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