طلاب يستولون على سفارة جنوب السودان بزيمبابوي

قام عدد من طلاب جنوب السودان يدرسون في خمس جامعات بزيمبابوي، يوم الثلاثاء، بالاستيلاء على مقر سفارة جمهورية جنوب السودان بدولة زيمبابوي، لعدم تسديد متأخرات الرسوم الدراسية، مما أدى إلى منع الخريجين من استلام شهاداتهم الجامعية وعدم توفير الغذاء للطلاب.

وقال ممثل الطلاب بجامعة زيمبابوي للعلوم والتكنولوجيا، جيمس ملواج مليك، لراديو “تمازج” إن الطلاب قاموا بالاستيلاء على مقر السفارة بعد أن تم منعهم من خدمات الإعاشة بالجامعات بسبب عدم سداد المتأخرات من قبل حكومة جنوب السودان.

وأشار مليك بحسب ما نقلته الشروق – أنهم أجروا حوارات مع الحكومة، ولكن مجهوداتهم باءت بالفشل، وتابع “قمنا بإرسال وفد من الطلاب لجوبا ولكن تم منعهم من مقابلة وزير التعليم العالي، لذا أقدمنا على هذه الخطوة”.

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وشدد ممثل الطلاب أنهم سيواصلون في الاستيلاء على مقر السفارة لحين تدخل الحكومة والاستجابة لمطالبهم.

وتابع مليك :”مطالبنا الأساسية هي سداد متأخرات الرسوم الدراسية، وتوفير الإعاشة للطلاب”.

من جانبه أكد بطرس طوك دينق، سفير جنوب السودان لدي زيمبابوي، استيلاء الطلاب على مقر السفارة احتجاجاً على عدم سداد متأخراتهم الدراسية.

وزاد دينق أن سفارة جنوب السودان، تعمل جاهدة لحل هذه المعضلة، ومخاطبة الجامعات للسماح للطلاب بمواصلة الدراسة، بجانب مواصلة المحادثات لحل المشكلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)