أعلنت إدارة الحج والعمرة بولاية الخرطوم، أن بعد غدٍ الجمعة الموافق (21 يونيو) أخر يوم لعملية التقديم للحج ، وأكدت أن التسجيل للمتقدمين لحج 1440هـ يسير بطريقة سلسلة وميسرة.
واوضحت الإدارة أن عمليات التقديم تتم بالإنترنت الأرضي ومجمعات خدمات الجمهور بالولاية والرقم الموحد للرسائل النصية (5900) للهواتف التي خصصتها الإدارة وتبلغ (14) رقم هاتف، خصصتها الولاية للحجاج، رقمين لكل محلية تم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضحت الإدارة، أن عدد الحجاج الذين سجلوا لليوم الأول بلغ (4529) حاجاً منهم (2327) من الرجال و(2202) من النساء وفق التقرير اليومي لمركز المعلومات بالمجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بالخرطوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة تُحدد الجمعة المُقبلة أخر يوم للتقديم للحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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