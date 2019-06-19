‎مصر ترأس اجتماعاً لشركاء السودان فى «أديس أبابا».. اليوم

يتوجه وزير الخارجية سامح شكرى، غداً، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ليرأس اجتماعاً بمقر الاتحاد الأفريقى لوزراء خارجية الشركاء الإقليميين للسودان، «إثيوبيا، تشاد، جمهورية الكونغو، أفريقيا الوسطى، جيبوتى، إثيوبيا، كينيا، رواندا، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، أوغندا، نيجيريا، إريتريا»، فضلاً عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، التى دعا لعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 23 أبريل الماضى فى القاهرة، واتصالاً برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

وقال المستشار أحمد حافظ، متحدث وزارة الخارجية، إن الاجتماع، الذى دعت إليه مصر بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى، يأتى استكمالاً لمساعيها الرامية لتنسيق الرؤى الإقليمية التى تهدف إلى توفير المناخ المواتى الذى يُحفز مختلف الأطراف السودانية على استئناف الحوار المباشر وتعزيز العمل المشترك فيما بينها، وصولاً إلى اتفاق حول إدارة المرحلة الانتقالية بالسودان الشقيق، وأكد المتحدث أن الدول المشاركة بالاجتماع تعتزم طرح تصوراتها ورؤاها إزاء مجمل الأوضاع فى السودان خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.

وأوضح «حافظ» أن الاجتماع يعكس حرص الأطراف المشاركة به على تماسك ووحدة واستقرار السودان، مشيراً إلى أن مصر تواصلت مع جميع الأطراف السودانية قبل انعقاد الاجتماع للتأكيد على الرغبة المشتركة فى مساعدة جميع الأطراف السودانية على التوصل لاتفاق فيما بينها، بما يكفل الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، ويحقق تطلعات الشعب السودانى فى الأمن والاستقرار والتنمية.