مدعية المحكمة الجنائية تطالب بإحالة البشير الى القضاء الدولي

طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمام مجلس الامن الدولي بإحالة الرئيس السوداني السابق عمر البشير على القضاء الدولي، علما بأن مذكرة توقيف بحقه صدرت منذ وقت طويل بتهمة ارتكاب إبادة في دارفور.

وقالت بنسودا إنه “آن الاوان ليختار الشعب السوداني القانون على حساب الافلات من العقاب والسهر على إحالة المشتبه بهم لدى المحكمة الجنائية الدولية في ملف دارفور أمام محكمة”.

لكن المجلس العسكري الحاكم في السودان اعلن أنه لا يعتزم إحالته على المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب إبادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اطار النزاع في دارفور والذي خلف نحو 300 ألف قتيل وفق الامم المتحدة.

وقال ممثل السودان لدى الامم المتحدة الصديق علي احمد إن “موقفنا لم يتبدل وليس لدينا أي التزام حيال المحكمة”، مضيفا أن محاكمة الرئيس السابق ستبدأ الاسبوع المقبل وستتم محاسبته.

وشددت المدعية على أنه انطلاقا من التحولات السياسية التي شهدها السودان، بات في امكان هذا البلد أن ينأى بنفسه من سياسة عدم التعاون الكامل مع مكتبي وأن يعلن التزاما جديدا لاحقاق العدالة لضحايا دارفور”.