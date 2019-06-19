رسميًا.. مانشستر يونايتد يُعلن تجديد عقد خوان ماتا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسميًا، مُنذ قليل، عن تجديد عقد الجناح الإسباني "خوان ماتا".

عقد الجناح الإسباني صاحب الـ"31" عامًا، كان ينتهي مع الشياطين الحمر، في نهاية الشهر الجاري.

وأوضح بيان الشياطين الحمُر، أنّ "ماتا" وقع على عقدًا جديدًا لمدة عامين، حيث سيظل في النادي حتى عام 2021.

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وأشار البيان إلى أنّ هناك خيار لتجديد العقد لعام آخر حتى 30 يونيو 2022.

"ماتا" كان انضم إلى مانشستر يونايتد عام 2014 قادمًا من تشيلسي، وخلال تلك الفترة توج بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، ولقب الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى الدرع الخيرية.