إدانة 3 عناصر بـ"الشباب الإرهابية" في الهجوم على جامعة كينية

أدانت محكمة كينية ثلاثة عناصر من حركة الشباب الإرهابية اليوم الأربعاء بالتورط في هجوم على جامعة كينية في عام 2015 أسفر عن مقتل 148 شخصا على الأقل.

وأدانت المحكمة كلا من راشد تشارلز مبيريسيرو ومحمد علي عبد القادر وحسن عدن حسن بتهمة ارتكاب عمل إرهابي، والتآمر لارتكاب عمل إرهابي، والانتماء إلى منظمة إرهابية.

وبرأت المحكمة متهما رابعا يدعى سهل ديري حسين. وكانت المحكمة قد برأت متهما خامسا في وقت سابق من العام الجاري.

وسيصدر الحكم بحق المدانين الثلاثة الشهر المقبل، وهم أول من يواجه العدالة في مذبحة الجامعة.

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واستمعت المحكمة إلى حقيقة أن اثنين من الرجال الثلاثة كانا على اتصال مستمر مع المهاجمين، بينما عثر على الرجل الثالث مختبئا في سكن الطلبة بالجامعة.

ووقع هجوم عام 2015 عندما اقتحم أربعة مسلحين- قتلوا خلال الحصار- حرما جامعيا في مدينة جاريسا، على بعد 350 كيلومترا، شمال العاصمة نيروبي.

وتشن حركة الشباب، التى تتخذ من الصومال مقرا لها، وتتبع تنظيم القاعدة، هجمات متكررة على كينيا المجاورة.