والى شمال كردفان يؤكد استتباب الأحوال الأمنية

أكد والي ولاية شمال كردفان المكلف، اللواء محمد خضر حامد، خلال لقاء تنويري يوم الأربعاء، استتباب الأحوال الأمنية بمناطق الولاية المختلفة، وكشف عن جهود لبسط الخدمات بعدد من المحليات، وعن ترتيبات الموسم الزراعي والاستعدادات للعام الدراسي الجديد بالولاية.
وعزا الوالي استقرار الحالة الأمنية إلى الخطط والتدابير التي وضعت، وأشار إلى أن لجنة أمن الولاية تعمل بتنسيق وانسجام تام بمختلف مكوناتها المختلفة والانتشار لكافة القوات النظامية المختلفة. ونبه الوالي في ذات الوقت إلى الاستقرار الذي شهده قطاع الخدمات، وعلى رأسها الاستقرار الملحوظ في مياه مدينة الأبيض.
ولفت الوالي إلى أن قطاع المياه بالولاية بذل جهوداً كبيرة في مجال تحسين المياه بالمدينة في المصادر الجنوبية الواقعة جنوب مدينة الأبيض والمصادر الشمالية المعروفة باسم حوض بارا الجوفي، وقال إن هناك الكثير من البشريات في مجال توفير الدقيق والوقود بالولاية الذي يشهد زيادة ملحوظة في حصص الولاية،
واستعرض الاستعدادات والترتيبات للموسم الزراعي والجهود التي بذلت بجانب العام الدراسي الجديد بالمدارس.
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