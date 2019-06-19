أمريكا: نريد اتفاق شامل مع إيران يضم دعم الإرهاب

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، أن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، بدلا من الاتفاق النووي لعام 2015، الذي خرجت منه غدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأوضح هوك جلسة استماع له بالكونجرس الأمريكي بشأن إيران اليوم، أنالاتفاق مع إيران يجب أن يشمل البرنامجين النووي والصاروخي ودعم الإرهاب والاعتقال التعسفي، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".
وأضاف هوك: "الاتفاق النووي وفر لإيران الموارد المالية اللازمة لأنشطتها الخبيثة وتدخلاتها في منطقة الشرق الأوسط".
وكشف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران عن وجود انخفاض في الانفاق العسكري الإيراني منذ فرض العقوبات الأميركية على النظام الإيراني.
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