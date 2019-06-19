المجلس العسكري: نرفض أي تدخلات إقليمية ودولية فى الشأن السودانى

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رفض المجلس لأي تدخلات إقليمية ودولية في الشأن السوداني، داعيًا كل القوى السياسية بما فيها قوى إعلان الحرية والتغيير للجلوس والتوافق للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.
وقال البرهان خلال كلمة له اليوم بقاعة الصداقة أمام العاملين بالحقل الصحي، إن المجلس لم يضع شروطًا ولاعراقيل أمام التفاوض وكل طرف سوداني همه مصلحة البلاد.
وتعهد البرهان برفض أي حل يقصي أية طائفة من طوائف الشعب، قائلا "لن نرضى بأن تكون الفترة الانتقالية محل تجاذب وخلاف ووضع العراقيل أمام تنفيذ مطالب الشعب".
وأوضح رئيس المجلس العسكري أن انحياز القوات المسلحة للشعب جاء لخدمته والمحافظة على مقدراته وعلى وحدة السودان ولم يكن هدفها الاستئثار بالسلطة؛ لذلك دعت للتفاوض مع القوى السياسية من أجل تهيئة البيئة للحريات العامة للتأسيس لانتخابات حرة ونزيهة.
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