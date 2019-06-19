ابحث عن المعنى ..!.. بقلم منى أبو زيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

“نصف ما أقوله لك بلا معنى، لكنني أقوله لتكمل أنت معنى النصف الآخر” .. جبران خليل جبران ..!

(1)

المناسبات الاجتماعية السعيدة في مجتمعنا ما هي إلا مواسم للشجارات الاقتصادية التي تندلع دوماً بسبب شرارة اختلاف النوع .. فمشكلة الرجال من وجهة نظر زوجاتهم تكمن دوماً في كونهم مصابين بداء التجاهل لأهم الضرورات.. بينما يكره الرجال نبرة الخطورة التي تتحدث بها زوجاتهم عن بعض التفاصيل التي يرونها تفاهات تدخل في حكم المحظورات.. والنتيجة عجز دائم في الميزانية بسبب انعدام الواقعية التي تشمل ــ إلى جانب تطلُّب الزوجات تعسُّف الأزواج، فضلاً عن غياب بنود المفاجآت والكوارث عن اتفاقيات السلام الاقتصادي بين قطبي الأسرة .. ويبقى النكد الاقتصادي طقساً مصاحباً لمواسم الأعياد والمناسبات في معظم الأسر السودانية، حيث يضحى لسان حال الأزواج مقولة الشاعر الألماني “هاينرش هاينه” الذي أقسم على أن موسيقى حفلات الزواج تذكره دوماً بالأنغام التي تعزف للجنود قبل خوض المعارك .. اللهم لطفك ..!

(2)

ملاحظة طريفة حول مشية الرجل السوداني ــ جديرة بالوقوف عندها! سمعتها من السيدة جريزلدا زوجة الراحل عبد الله الطيب، مفادها أن الرجال السودانيين من جيل زوجها ــ رحمه الله ــ كانت لهم مشية مميزة.. الرؤوس مرفوعة، والأبصار شاخصة، والأعناق مشرئبة، والأكتاف مستوية.. مشية رجال زمان ــ برأيها ــ كانت تعبر عن اعتداد وثقة بالنفس، على عكس شباب اليوم الذين يمشون بظهور منحنية، ورؤوس مطرقة، وأبصار زائغة.. الحديث عن المتغيرات التي طرأت على مشية الرجل السوداني، وربطها بالمتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ليس مبالغة، بل قراءة تاريخية في تضاريس ومناخات (الرجالة) السودانية التي نالت منها عوامل التعرية الاقتصادية والعولمة الثقافية .. فالمشية ــ على إطلاقها ــ أخذت نصيباً وافراً من اهتمام الأدباء والشعراء وملاحظاتهم التي ضمنوها في الكثير من أشعار الفصحى والعامية.. وقديماً قال فيلسوف بحجم “نيتشه”: إن كل الأفكار العظيمة تولد أثناء المشي ..!

(3)

الكاتب الذي يضمن ما يكتبه عصفاً ذهنياً تعود ملكيته الفكرية إلى كاتب آخر هو سارق لا محالة .. لكن هنالك رأي غريب للكاتب الأسباني برناردو أتشاغا مفاده أن هذا الضرب من السلوك ليس سطواً أو سرقة، بل إعادة تفكيك وبناء لا يقدر عليها إلا مبدع حقيقي، من زاوية أن إعادة البناء بنفس خامات الصرح القديم أصعب من تشييد الصروح الجديدة! .. برناردو أتشاغا هو صاحب رواية “أهالي أوبابا” التي ضمنها فصلاً كاملاً بعنوان “منهج في الانتحال” لتعليم القراء فنون السرقة الأدبية التي يراها ــ المؤلف ــ علماً قائماً بذاته وله مبادئ وأصول.. أفضل طريقة لانتحال أي عمل ــ بحسب أتشاغا ــ هي أن تسرق في وضح النهار.. أن تُضمِّن نصك تحيةً للمعلم الذي تنتحل منه .. أو أن تختار مقطعاً من نصه ليتصدر نصك.. عندها سيتعامل الجميع معك كتلميذ وفِيٍّ معجب بأستاذه وليس لصاً منتحلاً.. فتأمل ..!

(4)

عندما أتى سيدنا سليمان ــ الذي كان يفهم لغة الطير والنمل ــ وجنوده وادي النمل، قالت نملة (يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ)، فتبسم ضاحكاً من قولها وأمر جنوده بالوقوف حتى دخلت وجماعتها مساكنهم .. سيدنا سليمان كان يمشي وهو يسمع أطرافاً من أحاديث النمل وغيره، لكن الذي استوقفه في حديث تلك النملة أنها ذكرته “بالاسم” فاكترث لسماع الحديث وأتى بردة فعل لطيفة، ولو كان الذي يفهم لغة النمل عدواً له لكان ذكر اسمه مقروناً بذلك التحذير سبباً في هلاك النمل قبل أن يبلغ مساكنه .. دعونا نقيس: كم من فواتير اجتماعية وسياسية باهظة دفعنا أثمانها، والسبب تصريح سياسي أخرق أو نميمة اجتماعية جوفاء لا طائل منها .. فهل من مُدّكر ..؟!