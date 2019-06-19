رجال حول المجلس العسكري .. من هم؟

يلتف حول المجلس العسكري عدد من الأسماء اللامعة والغامضة في نفس الوقت، تقوم ذات الأسماء بتقديم الاستشارات السياسية والدبلوماسية للمجلس العسكري، حيث تحصلت الانتباهة على أبرز مستشاري المجلس في الوقت الحالي والمهام التي يقومون بها وماذا كانوا يعملون في السابق.

الفريق طه

بحسب المعلومات التي تحصلت عليها الانتباهة فان الفريق طه عثمان الحسين مدير مكاتب الرئيس السابق عمر البشير يعد من ابرز المقربين للمجلس العسكري الانتقالي ولا يتوانى في تقديم النصح والاستشارات للمجلس متى ما طلب منه، وحينما كان ميدان الاعتصام في اوج غليانه حضر الفريق طه عثمان للخرطوم برفقة وفد اماراتي وتمكن طه عثمان من مقابلة المجلس العسكري ومكث بالخرطوم لمدة 72 ساعة ثم عاد ادراجه للمملكة العربية السعودية التي يعمل بها مستشاراً في الديوان الملكي، في الوقت تجمع طه علاقات حميمة وقديمة بنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي وتطورت تلك العلاقات ابان عملهما في عهد الرئيس السابق عمر البشير، ولم تنقطع تلك العلاقات رغم ابعاد طه عن إدارة مكاتب البشير وظلت علاقة الوفاء بينهما قائمة طوال الفترة الماضية، وكان لافتاً خروج الفريق اول حميدتي لاستقبال طه بمطار الخرطوم الدولي في 2017م بعد حضوره من خارج السودان لتسلم قرار اقالته من مكاتب رئيس الجمهورية انذاك.

بابكر قشي

أيضاً من الرجال المقربين للمجلس العسكري الانتقالي في الوقت الحالي يبرز اسم د. بابكر قشي وهو من ابرز القانونيين في السودان عمل بمحكمة جرائم دارفور، كلف مؤخراً بمنصب وكيل وزارة العدل ومسؤول عن تسيير دولاب العمل بالوزارة وبحسب مصادر تحدثت للانتباهة فان قشي يعد من ابرز المستشارين القانونيين للمجلس العسكري وقال مصدر ان قشي هو من قام بالرد على وثيقة الدستور التي قدمت للمجلس العسكري من قبل الحرية والتغيير في اوقات سابقة.

جمال الشيخ ودهب

الشاهد في الامر ان حراك المجلس العسكري الانتقالي كان الأوسع من نواحي دبلوماسية حيث زار رئيس المجلس ونائبه عدداً من البلدان الخارجية في فترة وجيزة وشملت الزيارة كلاً من مصر والسعودية والامارات وتشاد واثيوبيا وجنوب السودان واريتريا، وبحسب ما علمت الانتباهة فان مهندس هذه الزيارات هو السفير جمال الشيخ، وهو سفير سابق بعدد من البلدان الافريقية اخر محطاته كانت اديس ابابا التي غادرها في 2018م وكان الشيخ من أبرز الوجوه الدبلوماسية المقربة للبشير، وفي الوقت الحالي رافق الشيخ رئيس المجلس العسكري الانتقالي في معظم رحلاته الخارجية خاصة رحلتي اديس ابابا والسعودية وعلمت الانتباهة انه يعد المستشار الدبلوماسي المقرب للمجلس العسكري ويعمل بالقصر الجمهوري، لم يكن الشيخ وحده من الدبلوماسيين المقربين من المجلس العسكري حيث علمت الانتباهة أن سفير السودان السابق لدى نيويورك السفير عمر دهب يعد هو الاخر مقرباً للمجلس العسكري واختير في الساعات الماضية وكيلاً للخارجية بدرجة وزير.

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هارون

إعلامياً تحصلت الانتباهة على معلومات تفيد ان عبدالماجد هارون هو المستشار الاعلامي الابرز للمجلس العسكري الانتقالي وكان المجلس اختاره في اوقات سابقة وكيلاً لوزارة الإعلام ولكن تمت اقالته بعد أقل من سبع ساعات من تعيينه تحت الضغط الجماهيري، ويعرف عنه انه ذو علاقة وثيقة بالفريق طه عثمان، إعلامياً ايضاً كان هنالك رئيس تحرير احدى الصحف يقوم بدور الوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي والحرية والتغيير ولكن التباطؤ بين الطرفين في انفاذ الاتفاق دفعه للابتعاد قليلاً عن اي دور.

ودعة

كذلك كان لافتاً في الفترة الأخيرة النشاط والحراك الواضح للمجلس العسكري الانتقالي في اوساط الادارة الاهلية، حيث التقى المجلس بعدد من نظار ومشايخ القبائل في الاسابيع الماضية مثل نظار قبائل دارفور والرفاعيين والشكرية والادارة الاهلية بمنطقة قري شمال بحري، عطفاً على لقاء حاشد نظم بقاعة الصداقة حضره عدد من النظار والمشايخ، هنا يبرز دور مهندس هذه اللقاءات وعلمت الانتباهة ان القيادي بالمؤتمر الوطني صديق ودعة هو من قام بهندسة وتخطيط لقاءات الإدارة الاهلية في الاسابيع الماضية، وظل ودعة يظهر الى جوار نائب رئيس المجلس العسكري حميدتي في كل لقاءات الادارة الاهلية.

صافي النور

سياسياً لم تبرز اي أسماء الى جوار المجلس العسكري الانتقالي ولكن طبقاً لمصادر الانتباهة فان نائب رئيس القطاع السياسي السابق بالمؤتمر الوطني عبدالله صافي النور يعد مقرباً لبعض قيادات المجلس العسكري الانتقالي، صافي النور عُرف بجرأة الطرح والمصادمة، إلى جوار صافي النور، برز أيضاً رئيس حزب الامة الوطني عبدالله علي مسار الذي ظهر عبر وسائل الإعلام وهو يدافع باستماتة عن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو.

تقرير : عبدالرؤوف طه

الخرطوم (صحيفة الإنتباهة)