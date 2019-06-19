المجلس العسكري يؤكد التزامه بدعم النشاط الرياضي بالبلاد

التاريخ: 19-يونيو-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة Advertisements أكد الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبدالخالق رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي التزام المجلس بدعم النشاط الرياضي بالبلاد جاء ذلك خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء وفدا من الاتحاد السوداني لكرة القدم وأندية الدوري الممتاز. وأوضح المهندس الفاتح أحمد بانى نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم فى تصريح صحفي عقب اللقاء بحسب ما أورده المجلس العسكري على صفحته بالفيس بوك – أن المجلس قدم دعما مبدئيا لاندية الدوري الممتاز بمبلغ مليون جنيه لكل نادي تسلم على دفعتين، والالتزام برعاية الفرق القومية فى كل مشاركاتها بنسبة ١٠٠% ورعاية كل الفرق الوطنية المشاركة فى البطولات الخارجية باسم السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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