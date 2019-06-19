خطة أمنية مشتركة بين ولايات دارفور لحسم المتفلتين

أكدت حكومة ولاية جنوب دارفور إن عملية جمع السلاح حققت نجاح وصل إلى (80%) فى وقت كشفت فيه عن خطة تنسيقية مشتركة بينها وولايات دارفور المجاورة لها لحسم المتفلتين.

وقال اللواء ركن هاشم خالد محمود والى جنوب دارفور المكلف في تصريح بحسب (smc) إن الخطة ترتكز على إحكام السيطرة الأمنية ومراقبة المنافذ والمخارج المشتركة للقبض على المتفلتين المخالفين للقانون مشيراً إلى أن عملية جمع السلاح ستستمر بنفس المستوى.

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وأكد محمود أن الأوضاع الأمنية مستقرة وأن اللجان الأمنية تعمل وفق خطة متكاملة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)