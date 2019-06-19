التاريخ: 19-يونيو-2019 فى : أخبار 45 مشاهدة التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء بمستشار الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان ومبعوثه للسودان توت قلواك . وأوضح قلواك في تصريح صحفي بحسب وكالة السودان للأنباء أنه قدم لرئيس المجلس مبادرة دولة الجنوب لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية السودانية بما يفضي للوصول إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار في ولايات البلاد. Advertisements وقال إن المبادرة ليست ضد المبادرات الأخرى ولكن نحن نعتقد أن علاقتنا الوطيدة مع السودان تجعلنا أحق بالوساطة وأكثر حرصاً على تعزيز الاستقرار بالسودان . ودعا القوى السياسية لتحكيم العقل والاتجاه نحو تحقيق السلام، لافتاً إلى سعي دولة الجنوب لجمع الحركات المسلحة الموجودة بجوبا للوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوبا تطرح مبادرة لحل الأزمة في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.