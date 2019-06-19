إدارة الحج: يوم “الجمعة” آخر يوم للتقديم لحجاج الخرطوم

أعلنت إدارة الحج والعمرة بولاية الخرطوم، إن عملية التقديم للحج ستستمر حتى يوم الجمعة الموافق 21 من شهر يونيو الجاري، وأكدت أن عملية التسجيل للمتقدمين لحج العام 1440 هجرية تسير بطريقة سلسة وميسرة.

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وأشارت إلى أن عمليات التقديم بالإنترنت الأرضي ومجمعات خدمات الجمهور بولاية الخرطوم والرقم الموحد 5900 والهواتف التي خصصتها الإدارة البالغة 14 رقم هاتفي خصصتها ولاية الخرطوم للحجاج رقمين لكل محلية تم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضحت الإدارة العامة للحج والعمرة بولاية الخرطوم، بحسب شبكة الشروق – أن الحجاج الذين سجلوا لليوم الأول بلغ عددهم 4529 حاجاً منهم 2327 من الرجال و2202 من النساء وفق التقرير اليومي لمركز المعلومات بالمجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)