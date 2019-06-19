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بالفيديو : كل الرقصات والأغاني الشعبية كانت حضوراً في استقبال الناشطة تراجي مصطفى

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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بالفيديو : كل الرقصات والأغاني الشعبية كانت حضوراً في استقبال الناشطة تراجي مصطفى

وجد مقطع فيديو استحسان معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي , حيث أظهر الفيديو استقبالاً كبيراً للناشطة تراجي مصطفى .

 

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) كانت العديد من الفرق الشعبية في استقبالها بالرقصات والأغاني الشعبية ، أبرزها رقصة الميارم و النقارة .

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ورفعت الكثير من اللافتات الترحيبية بها في مدخل ومخرج مطار الخرطوم الدولي .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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