وجد مقطع فيديو استحسان معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي , حيث أظهر الفيديو استقبالاً كبيراً للناشطة تراجي مصطفى .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) كانت العديد من الفرق الشعبية في استقبالها بالرقصات والأغاني الشعبية ، أبرزها رقصة الميارم و النقارة .
ورفعت الكثير من اللافتات الترحيبية بها في مدخل ومخرج مطار الخرطوم الدولي .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : كل الرقصات والأغاني الشعبية كانت حضوراً في استقبال الناشطة تراجي مصطفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.