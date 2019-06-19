بالفيديو : كل الرقصات والأغاني الشعبية كانت حضوراً في استقبال الناشطة تراجي مصطفى

وجد مقطع فيديو استحسان معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي , حيث أظهر الفيديو استقبالاً كبيراً للناشطة تراجي مصطفى .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) كانت العديد من الفرق الشعبية في استقبالها بالرقصات والأغاني الشعبية ، أبرزها رقصة الميارم و النقارة .

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ورفعت الكثير من اللافتات الترحيبية بها في مدخل ومخرج مطار الخرطوم الدولي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)