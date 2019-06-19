انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع فيس بوك يوضح توثيقاً لوصول الناشطة السياسية تراجي مصطفى إلى مطار الخرطوم .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) كان في استقبالها العديد من المحبين والمتابعين و موظفي المطار والطرق الصوفيه ، حيث تم استقبالها بالأهازيج و الطبول والمديح الصوفي.
وكانت مصادر قد أوضحت في وقت سابق أن أسرة المهدي أوكلت قانونيين لمقاضاة تراجي فور وصولها السودان.
وكانت تراجي في ديسمبر الماضي بثت تسجيلاً صوتياً عبر تطبيق واتساب شككت في نسب زعيم الأنصار رئيس حزب الأمة وأسرته.
الخرط\وم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : رغم تهديدها بتدوين بلاغ ضدها .. وصول الناشطة تراجي مصطفى للخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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