مخمور يسب مصلين ويسرق أحذيتهم ويعتدي عليهم في الكويت

تلاحق السلطات الكويتية، فردا مخمورا دخل أحد المسادج اعتدى على المصلين وسبهم ثم سرق أحذيتهم وهرب إلى جهة غير معلومة.
وأوضح مصدر أمني كويتي اليوم، أن إمام مسجد بمنطقة الصليبخات تقدم إلى مخفر المنطقة ببلاغ عن دخول فرد المسجد في حال يشتبه أنها غير طبيعية، ليقوم فور دخوله ببعثرة محتويات المسجد والتلفظ بألفاظ غير لائقة بحق عدد من المصلين، ثم خرج وسرق عددًا من أحذية المصلين وهرب.
وأوضحت الصحيفة أن إمام المسجد لا يعرف بيانات المتهم، وتم تسجيل قضية سرقة وإقلاق راحة المصلين ضد مجهول، وتم تحديد مواصفاته، ثم رفعت القضية إلى جهة المباحث، تمهيدًا لضبطه واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه من قبل السلطات المختصة.
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