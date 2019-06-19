ليكيب: استقالة لويس إنريكي من تدريب المنتخب الإسباني لأسباب شخصية

أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس - في مؤتمر اليوم الأربعاء - استقالة لويس انريكي (49 عاما) مدرب المنتخب الإسباني من منصبه لأسباب شخصية وسيحل محله مساعده روبرت مورينو (41 عاما).

وذكرت مجلة "ليكيب" الفرنسية أن روبياليس قال "إن قرار الاستقالة اتخذه لويس انريكي لأسباب شخصية ونحن ممتنون له. لدينا ذكريات مثالية معه. هذه مسألة شخصية لا تعتمد علينا، نعتقد أن هذا أفضل شيء يجب أن نقوم به".

Advertisements

وتولى إنريكي تدريب منتخب إسبانيا في سبتمبر 2018، خلفا للمدرب المؤقت فرناندو هييرو، الذي قاد الفريق في بطولة كأس العالم الماضية.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت مؤخرا بمعاناة إنريكي من مشكلة أسرية، منعته من التواجد على مقاعد بدلاء منتخب إسبانيا في المباريات الماضية.