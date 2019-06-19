جزائري الجنسية وأخته ممثلة شهيرة.. أحمد مكي يحتفل بعيد ميلاده

يحتفل الفنان أحمد مكي، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده، فهو من مواليد 19 يونيو 1978، وأكمل عامه الـ41.

وما لا يعرفه الكثيرون عن أحمد مكي أنه يحمل الجنسية الجزائرية، وشقيقته هي إيناس مكي، والتي شاركت في بطولة عدة مسلسلات، منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

وبدأ أحمد مكي مشواره الفني عام 2001 وشارك في بطولة عدة أفلام، منها طير إنت ولا تراجع ولا استسلام ومرجان أحمد مرجان وإتش دبور.

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ومن أشهر المسلسلات التي قام ببطولتها الكبير أوي وخلصانة بشياكة.

وتميز أحمد مكي في تقديم أغاني الراب كما أنه حصد العديد من الجوائز على مدار مشواره الفني.