برشلونة يقترب من حسم صفقته التبادلية الهامة

أفادت بعض التقارير الصحفية الصادرة من العاصمة الإسبانية مدريد أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ونظيرتها في نادي فالنسيا قد إتفقا على صفقة تبادليه بين الحارسين ياسبر سيلسين ونيتو.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد الإنتهاء من الوثائق اللازمة حيث ستفيد تلك الصفقة الناديين مالياً.
وتقدر قيمة كل حارس بمبلغ ثلاثين مليون يورو حيث يرغب سيلسين في الحصول على دقائق لعب أكثر بعد أن ظل جليس دكة بدلاء البلوجرانا.
في الوقت الذي يريد فيه نيتو الحارس الأساسي لفالنسيا ألا يفوت على نفسه فرصة اللعب لبرشلونة حتى وإن كان إحتياطياً.
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