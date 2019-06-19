الكشف عن سبب رفض الخليفي لانتقال مبابي ونيمار لريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن السبب الحقيقي وراء رفض ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل أحد نجوم فريقه إلى ريال مدريد الإسباني. وقال باكو بويو خلال حديثه لبرنامج (الشيرنجيتو) الإسباني: "رئيس باريس الخليفي مدريدي، لكن صعب التفاوض معه وإقناعه لترك نجومه". ومن الجدير بالذكر ان ريال مدريد يحاول جاهدًا من أجل التعاقد أحد نجوم البي إس جي، وعلى رأسهم مع نيمار جونيور دا سيلفا وكيليان مبابي، لكن الخليفي يرفض باستمرار.

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