سكولز يتورط في فضيحة مالية والاتحاد الإنجليزي يعاقبه

أعلن الاتحاد الإنجليزي تغريم بول سكولز اللاعب السابق لمانشستر يونايتد مبلغ 8 آلاف جنيه إسترليني وتحذيره من أي تصرف مستقبلي عقب إقراره بسوء التصرف فيما يتعلق بمراهنات قام بها.

وذكر أن اللاعب السابق لمنتخب إنجلترا والبالغ من العمر 44 عاما أجرى 140 عملية مراهنة على مباريات كرة قدم في الفترة من أغسطس 2015 ويناير كانون الثاني 2019.

وأضاف سكولز في بيان وزع على وسائل إعلام بريطانية "أتقبل الحكم الصادر الأسبوع الماضي. أود الاعتذار وأتفهم وأتقبل بشدة الغرامة الموقعة علي من قبل الاتحاد الإنجليزي".

"إنه محض خطأ ولم يحدث بسبب وجود أي نية متعمدة للاستهانة بالقواعد".

"فهمت أنه طالما لا توجد صلة شخصية بيني وبين أي مباراة من تلك المباريات التي أراهن عليها فلا توجد أي مشكلة، ومع ذلك فإنني أتفهم الآن أن هذه ليست هي القضية ويجب أن أقوم بخطوات للتأكد من ذلك".

ونال سكولز 11 لقبا للدوري الإنجليزي الممتاز وثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي إضافة للقبين لدوري أبطال أوروبا مع يونايتد قبل أن يعتزل في 2013.