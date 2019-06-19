حديث المجلس العسكري عن التدخلات الأجنبية.. هل يعني رفض الوساطة الأثيوبية؟

قال الكاتب والمحلل السياسي عمرو شعبان، إن خطاب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مذكرة دفاع بجدره بامتياز عن المجلس العسكري وأخطائه طيلة الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المحاور والرسائل التى تحدث فيها عبدالفتاح البرهان، تحمل الكثير من المضامين المتناقضة التى يكذبها ممارسات سابقة وآنية.

وأضاف شعبان، مع الإعلامي وائل العنسي عبر النشرة الإخبارية، التى تذاع على قناة الغد الاخبارية، أن المجلس العسكري هو المسئول عن تأخير تسليم السلطة فى البلاد لحكم مدني، مشيرًا أن حديثه على التدخلات الخارجية يجعله من القطع فى إيجاد حل سياسي داخل البلاد.

وأوضح أن المجلس العسكري يقصد بالتدخلات هو التدخلات الأمريكية والحديث عن مدنيين وتسليم السلطة لهم، وأيضًا الاتحاد الاوروبي الذي تحدث عن تسليم السلطة للمدنيين، وأيضًا الضغط الأفريقي وأيضًا الوساطة الاثيوبية، كل هذا يصبح التدخلات الاجنبية فى عرف المجس العسكري وهذا ما يقصده.

وكان قد جدد تجمع المهنيين في السودان التمسك بتصعيد ما وصفه بالنضال الجماهيري السلمي، حتى تحقيق أهداف ومطالب الحراك الشعبي.

يأتي ذلك فيما ذكرت الخارجية الإثيوبية أن العاصمة أديس أبابا تستضيف اجتماعين إفريقيين اليوم وغدا لبحث المستجدات على الساحة السودانية وفي ذلك في إطار الوساطة الأفريقية لحل الأزمة في السودان.