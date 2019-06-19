رئيس المجلس العسكري يلتقي مبعوث رئيس دولة جنوب السودان

وأوضح قلواك في تصريح صحفيانه قدم لرئيس المجلس مبادرة دولة الجنوب لتقريب وجهات النظر بين كافة الاطراف السياسية السودانية بما يفضي للوصول الي اتفاق يحقق السلام والاستقرار في ولايات البلاد .
ودعا سيادته القوي السياسية لتحكيم العقل والاتجاه نحو تحقيق السلام ،لافتا إلي سعي دولة الجنوب لجمع الحركات المسلحة المتواجده بجوبا للوصول الي اتفاق مع المجلس العسكري.
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