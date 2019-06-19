وأعرب المبعوث الخاص للرئيس سيلفاكير ميارديت، عقب لقائه اليوم الأربعاء في الخرطوم، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، عن اعتقاده "أن علاقة البلدين الوطيدة، تجعلنا أحق بالوساطة وأكثر حرصا على تعزيز الاستقرار في السودان".
وقالت وكالة أنباء السودان، إن قلواك قدم خلال اللقاء "مبادرة دولة الجنوب لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف السياسية السودانية"، مؤكدا أن "هذه المبادرة ليست ضد المبادرات الأخرى".
وقاد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وساطة بداية يونيو، بين المجلس العسكري وقوى المعارضة في السودان، مؤكدا أن مناقشاته مع الجميع اتسمت بروح عالية من المسؤولية، وأن هناك هدفا مقدسا لا يمكن المساومة عليه، وهو وحدة واستقرار وسيادة السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث جنوب السودان للبرهان: نحن أحق بالوساطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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